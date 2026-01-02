Laura Pausini parteciperà come artista alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, prevista per il 6 febbraio allo Stadio San Siro di Milano. La sua presenza rappresenta un momento importante nell’evento, che coinvolge atleti e pubblico internazionale. La partecipazione della cantante italiana sottolinea l’importanza culturale di questa manifestazione sportiva, che si terrà nella regione Lombardia e nelle Dolomiti.

Laura Pausini sarà una delle star della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, che si terrà il 6 febbraio 2026 allo Stadio San Siro di Milano. Riconosciuta e premiata a livello mondiale, Laura Pausini ha portato la musica italiana oltre i confini nazionali. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Milano Cortina 2026, Laura Pausini alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali

Leggi anche: Laura Pausini canterà alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026

Leggi anche: Come sarà la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Olimpiadi 2026, alla cerimonia di apertura arriva anche Laura Pausini; Sci alpino, chi verrà convocato per l’Italia alle Olimpiadi? Tra certezze, ballottaggi e quote a disposizione; Laura Mattarella si racconta: Un dovere e un onore stare accanto a mio padre, ma mia madre lo avrebbe svolto meglio; Fantasia italiana, l'inno dei Giochi firmato Dardust.

Milano Cortina 2026, Laura Pausini alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali - Icona della musica mondiale, la cantante sarà una delle star presenti al grande evento del 6 febbraio Icona della musica mondiale, Laura Pausini sarà una delle star della cerimonia di apertura dei Gio ... msn.com