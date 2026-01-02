Milano Cortina 2026 Laura Pausini alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali
Laura Pausini parteciperà come artista alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, prevista per il 6 febbraio allo Stadio San Siro di Milano. La sua presenza rappresenta un momento importante nell’evento, che coinvolge atleti e pubblico internazionale. La partecipazione della cantante italiana sottolinea l’importanza culturale di questa manifestazione sportiva, che si terrà nella regione Lombardia e nelle Dolomiti.
Laura Pausini sarà una delle star della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, che si terrà il 6 febbraio 2026 allo Stadio San Siro di Milano. Riconosciuta e premiata a livello mondiale, Laura Pausini ha portato la musica italiana oltre i confini nazionali. 🔗 Leggi su Today.it
