Olimpiadi | il programma completo delle gare di oggi 6 febbraio

Oggi alle Olimpiadi si apre ufficialmente la cerimonia a San Siro, ma le competizioni non si fermano. Dalla mattina fino al tardo pomeriggio, atleti di tutto il mondo si sfideranno in diverse discipline, portando in scena un susseguirsi di gare che terranno incollati gli spettatori. La giornata promette di essere intensa e ricca di emozioni.

È il giorno zero di Milano Cortina 2026: stasera la Cerimonia d'Apertura e l'accensione del braciere olimpico. Prima altre gare di qualificazioni. Ecco il programma completo 9.55 - Pattinaggio di figura: Team event (Danza sul ghiaccio, danza ritmica) - In gara Marco Fabbri e Charlène Guignard 10.05 - Curling: Svezia-Gran Bretagna (Round robin doppio misto) 10.05 - Curling: Italia-Svizzera (Round robin doppio misto) - In gara Stefania Constantini e Amos Mosaner 10.05 - Curling: Usa-Canada (Round robin doppio misto) 11.35 - Pattinaggio di figura: Team event (Coppie artistico, programma corto) - In gara Sara Conti e Niccolò Macii 12. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Domani, 4 febbraio, si apre ufficialmente il sipario sulle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Domani, giovedì 5 febbraio, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 continuano con molte gare in programma.

Cominciano con un breve blackout le Olimpiadi invernali a Cortina. L'incidente tecnico è avvenuto al Cortina Curling Olympic Stadium durante le prime partite del torneo misto di curling, in programma già oggi, quando sono iniziate le gare del round robin