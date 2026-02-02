Olimpiadi è polemica sulle due torri da 60 metri erette a Parco Sempione a Milano Ombre sulla sicurezza nei cantieri

A Milano, le due torri di ferro alte 60 metri sono al centro di una polemica. Costano due milioni di euro e sono state installate nel Parco Sempione, vicino al Castello Sforzesco. Ma molti cittadini si chiedono se valgano il disagio e se siano sicure, visto che emergono dubbi sulla gestione e la sicurezza dei cantieri. La questione divide opinioni e ora spetta alle autorità chiarire i dettagli.

Due torri di ferro alte sessanta metri, dal costo di due milioni di euro, che deturpano il parco Sempione di Milano e il Castello Sforzesco. È uno dei primi "lasciti" (né richiesti, né voluti) che la Fondazione Milano-Cortina ha voluto donare alla città lombarda. I due manufatti, che poggiano su basamenti di cemento posti ai due lati opposti del parco, spuntati all'improvviso dove prima c'erano i prati, sono destinati a sorreggere il filo della "cable cam". Ovvero la telecamera sospesa destinata a riprendere non gare sportive, ma le feste e i party organizzati nel villaggio degli sponsor, anch'esso ubicato nel centro dello storico parco.

