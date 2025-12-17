La cucina italiana, riconosciuta come patrimonio culturale dall’Unesco, rappresenta molto più di un’eccellenza gastronomica. È un elemento chiave per l’internazionalizzazione del made in Italy, influenzando export, dati e infrastrutture digitali strategiche. Questo articolo esplora come la cucina italiana si configuri come un’infrastruttura digitale che sostiene la crescita economica e il posizionamento globale del Paese.

© Ilfoglio.it - Cibo, export e dati: la cucina italiana come infrastruttura digitale strategica

La cucina italiana è diventata patrimonio culturale immateriale dell’Unesco. Non è solo una bella storia di identità nazionale: è un segnale preciso su cosa il mondo riconosce come “valore italiano” e su dove, nei prossimi anni, si concentreranno flussi economici, turistici e – soprattutto – informativi. Parliamo di un comparto che non è folklore, ma struttura portante del sistema paese. La filiera agroalimentare italiana vale circa 707 miliardi di euro, più di venti manovre finanziarie. Dà lavoro a 4 milioni di persone e si regge su oltre 700.000 imprese agricole. Sul fronte estero, l’export agroalimentare ha chiuso il 2024 a 69,1 miliardi di euro, record storico, con il vino a 8,1 miliardi e una crescita a doppia cifra per l’olio extravergine. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Leggi anche: Vi racconto la sfida della sanità digitale italiana tra infrastrutture, dati e competenze. L’intervento di Butti

Leggi anche: All’Unesco Restaurant di Parigi i talenti della cucina italiana: “Il cibo è inclusione”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

FANCY FOOD COLDIRETTI PUGLIA, EXPORT A DOPPIA CIFRA PER OLIO, PASTA, ORTAGGI E FRUTTA TRASFORMATI

Cibo, export e dati: la cucina italiana come infrastruttura digitale strategica - Il riconoscimento Unesco non certifica solo un patrimonio culturale, ma attiva flussi economici, turistici e informativi di dimensione globale. ilfoglio.it