La cucina italiana verso l’Unesco | quando il cibo diventa identità collettiva
L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura ha pubblicato la valutazione tecnica sul dossier di candidatura della cucina italiana: gli esperti mondiali dell’Unesco raccomandano l’iscrizione nella Lista dei patrimoni culturali immateriali dell’umanità. Un passaggio fondamentale che apre le porte a un riconoscimento senza precedenti, atteso per dicembre a New Delhi. Ma cosa significa davvero trasformare la pasta al pomodoro in patrimonio dell’umanità? E perché questo momento potrebbe segnare una svolta nel modo in cui il mondo guarda al cibo italiano? La risposta va cercata ben oltre le ricette. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
