Olimpiadi di Milano Cortina al via giudici doppiopesisti spauracchio Brigate Rosse e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata
Questa mattina le Olimpiadi di Milano Cortina sono state ufficialmente aperte. Le prime gare sono già in corso, mentre i giudici sono sotto accusa per aver mostrato favoritismi in alcune decisioni. La paura di attentati da parte delle Brigate Rosse e di gruppi estremisti resta alta. La giornata si presenta ricca di eventi e tensioni, con l’Italia che si prepara a vivere un’altra giornata di sport e sicurezza.
Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: oggi è venerdì 6 febbraio 2026.Olimpiadi Milano Cortina al via oggiIniziano ufficialmente le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. La cerimonia di apertura è prevista oggi, venerdì 6 febbraio.🔗 Leggi su Today.it
Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina
Carneficina Iran, donna accoltellata davanti al figlioletto, Luca ucciso dal vicino di casa e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata
Vince Meloni, controlli a sorpresa nelle scuole, case perse per sempre e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata
Questa mattina, il governo ha effettuato controlli a sorpresa in diverse scuole italiane.
Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina
Argomenti discussi: Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, giovedì 5 febbraio; Tra dubbi e polemiche, il punto su tutti i lavori per le Olimpiadi di Milano Cortina; Olimpiadi Milano Cortina, gli azzurri regalano a Mattarella la giacca dei Giochi. FOTO; Giochi al via: i primi risultati di Milano-Cortina 2026.
Giochi di Milano-Cortina, alle 20.00 la Cerimonia di apertura. Oggi iniziano le gare di pattinaggioContinuano le gare dei gironi del torneo doppio misto di curling. Questa sera occhi puntati su San Siro ... lastampa.it
Olimpiadi Milano-Cortina fra proteste e cortei: due giorni ad alta tensioneGli occhi del mondo su Milano, che entra nelle quarantotto ore più delicate delle Olimpiadi invernali. Tra la cerimonia di apertura di venerdì sera a San Siro e il grande ... leggo.it
Domani cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Le olimpiadi mi ricordano tanto un grandissimo campione quando ero piccola: il mitico Alberto Tomba! facebook
Olimpiadi Milano-Cortina, il programma delle gare di oggi #SkySport #MilanoCortina2026 x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.