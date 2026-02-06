Olimpiadi di Milano Cortina al via giudici doppiopesisti spauracchio Brigate Rosse e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Questa mattina le Olimpiadi di Milano Cortina sono state ufficialmente aperte. Le prime gare sono già in corso, mentre i giudici sono sotto accusa per aver mostrato favoritismi in alcune decisioni. La paura di attentati da parte delle Brigate Rosse e di gruppi estremisti resta alta. La giornata si presenta ricca di eventi e tensioni, con l’Italia che si prepara a vivere un’altra giornata di sport e sicurezza.

