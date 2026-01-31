Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si avvicinano e già si annunciano grandi eventi e grandi nomi. La cerimonia di apertura vedrà la partecipazione di star internazionali come Mariah Carey, Snoop Dogg e Tom Cruise, oltre a artisti italiani come Andrea Bocelli, Laura Pausini e Ghali. Le immagini delle star che arrivano in città si susseguono, e si punta a un coinvolgimento globale per questo grande evento sportivo.

Al centro della narrazione c’è un concetto semplice ma potente: l’Armonia. A definirlo è stato Marco Balich, Creative Lead della cerimonia e maestro di 16 edizioni olimpiche: «Armonia significa trasformare i nostri valori in immagini, suoni ed emozioni condivise. È un viaggio dentro i colori dell’Italia, ma parla anche al mondo intero». La parola chiave diventa così il filo conduttore di uno spettacolo che unisce città e montagne, tradizione e innovazione, arte e sport. A firmare la colonna sonora ufficiale dei Giochi è Dardust, che ha composto “Fantasia Italiana”, un inno capace di fondere pianoforte ed elettronica, evocando i territori che ospiteranno le gare e celebrando la tradizione musicale italiana. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Da Tom Cruise a Mariah Carey a Snoop Dogg: tutte le star della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Ecco tutto quello che bisogna sapere sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, con protagonisti Pierfrancesco Favino, Matilda De Angelis e Mariah Carey.

Mariah Carey sarà la protagonista della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, diventando la prima grande artista internazionale a esibirsi all’evento.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Digger, un Tom Cruise sorprendente nel film più folle di Iñárritu; Digger: Warner Bros scommette 125 milioni su Tom Cruise, ma che succede se sarà un flop?; Macron, a Davos, come Tom Cruise in Top Gun: boom del valore azionario per l'azienda che ha firmato i suoi occhiali da sole; Dopo la storia con Tom Cruise, Ana de Armas travolta dai social: la vita da influencer diventa un incubo nel nuovo film.

Da Tom Cruise a Natalie Portman: 10 attori diventati star della musica per finzioneJohn Malkovich mega superstar pop in Opus - Venera la tua stella. Il nuovo thriller psicologico targato A24, attualmente nelle sale dopo l'anteprima al Sundance. Dal neoregista Mark Anthony Green, il ... movieplayer.it

Da Tom Cruise a Leonardo DiCaprio: 10 attori che sono rimasti feriti durante le ripreseTom Cruise è indiscutibilmente il primo della lista, non soltanto per il suo famigerato infortunio che è stato catturato dalla telecamera e mostrato ai fan i tutto il mondo, ma principalmente perché ... movieplayer.it

@lillopetrolo come Tom Cruise In Agata Christian - Delitto sulle nevi tutto è possibile A quanto pare, il comico e attore si è dedicato a una serie di inediti stunt… vedere per credere! Lillo è solo uno dei grandi nomi che animano il nuovo film di Eros Pugli - facebook.com facebook

Alle 21:10 “Jerry Maguire” di Cameron Crowe con Tom Cruise, Renée Zellweger, Cuba Gooding Jr. | L'agente sportivo Jerry, caduto in disgrazia, si mette in proprio con l'aiuto di Dorothy e tenta di risalire la china. Ritroverà il successo E l'amore x.com