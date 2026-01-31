Da Tom Cruise a Mariah Carey a Snoop Dogg | tutte le star della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026
Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si avvicinano e già si annunciano grandi eventi e grandi nomi. La cerimonia di apertura vedrà la partecipazione di star internazionali come Mariah Carey, Snoop Dogg e Tom Cruise, oltre a artisti italiani come Andrea Bocelli, Laura Pausini e Ghali. Le immagini delle star che arrivano in città si susseguono, e si punta a un coinvolgimento globale per questo grande evento sportivo.
Al centro della narrazione c’è un concetto semplice ma potente: l’Armonia. A definirlo è stato Marco Balich, Creative Lead della cerimonia e maestro di 16 edizioni olimpiche: «Armonia significa trasformare i nostri valori in immagini, suoni ed emozioni condivise. È un viaggio dentro i colori dell’Italia, ma parla anche al mondo intero». La parola chiave diventa così il filo conduttore di uno spettacolo che unisce città e montagne, tradizione e innovazione, arte e sport. A firmare la colonna sonora ufficiale dei Giochi è Dardust, che ha composto “Fantasia Italiana”, un inno capace di fondere pianoforte ed elettronica, evocando i territori che ospiteranno le gare e celebrando la tradizione musicale italiana. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Pierfrancesco Favino, Matilda De Angelis, Mariah Carey: tutto quello che sappiamo sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026
Ecco tutto quello che bisogna sapere sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, con protagonisti Pierfrancesco Favino, Matilda De Angelis e Mariah Carey.
Mariah Carey regina di San Siro per la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina,
Mariah Carey sarà la protagonista della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, diventando la prima grande artista internazionale a esibirsi all’evento.
