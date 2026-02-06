Olimpiadi con il Tricolore omaggio ad Armani E Mattarella arriva in tram

Questa sera, a San Siro, si è tenuta la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. La bandiera italiana è stata portata in scena con un omaggio a Giorgio Armani, che ha vestito il Tricolore. Alla fine, il presidente Mattarella è arrivato in tram, come segno di vicinanza e semplicità. La festa ha coinvolto il pubblico presente e ha dato il via ufficiale a due settimane di gare.

Entra la bandiera italiana alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano -Cortina a San Siro. Tre gruppi di modelli sfilano indossando creazioni disegnate da Giorgio Armani: verde, bianco e rosso diventano movimento, trasformando la bandiera italiana in un'immagine vivente. È un momento di riconoscimento collettivo, un omaggio alla moda italiana e all'eleganza senza tempo di uno dei suoi protagonisti più celebrati. Dalle file delle modelle emerge la portabandiera di Milano, Vittoria Cerettia, scelta per rappresentare lo spirito creativo e contemporaneo della città. È lei a portare il vessillo fino al palco protocollolare dove viene affidato al Corpo dei Corazzieri.

