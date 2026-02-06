Olimpiadi con il Tricolore omaggio ad Armani E Mattarella arriva in tram

Da iltempo.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera, a San Siro, si è tenuta la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. La bandiera italiana è stata portata in scena con un omaggio a Giorgio Armani, che ha vestito il Tricolore. Alla fine, il presidente Mattarella è arrivato in tram, come segno di vicinanza e semplicità. La festa ha coinvolto il pubblico presente e ha dato il via ufficiale a due settimane di gare.

Entra la bandiera italiana alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano -Cortina a San Siro. Tre gruppi di modelli sfilano indossando creazioni disegnate da Giorgio Armani: verde, bianco e rosso diventano movimento, trasformando la bandiera italiana in un'immagine vivente. È un momento di riconoscimento collettivo, un omaggio alla moda italiana e all'eleganza senza tempo di uno dei suoi protagonisti più celebrati. Dalle file delle modelle emerge la portabandiera di Milano, Vittoria Cerettia, scelta per rappresentare lo spirito creativo e contemporaneo della città. È lei a portare il vessillo fino al palco protocollolare dove viene affidato al Corpo dei Corazzieri. 🔗 Leggi su Iltempo.it

olimpiadi con il tricolore omaggio ad armani e mattarella arriva in tram

© Iltempo.it - Olimpiadi, con il Tricolore omaggio ad Armani. E Mattarella arriva in tram

Approfondimenti su Olimpiadi Invernali

La sorpresa di Mattarella alle Olimpiadi: arriva in tram con Valentino Rossi come autista

Questa sera il presidente Sergio Mattarella sorprende tutti arrivando alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026.

Milano-Cortina, la sorpresa di Mattarella: arriva alle Olimpiadi in tram

Il presidente Mattarella ha sorpreso tutti arrivando alle Olimpiadi di Milano-Cortina in tram.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Olimpiadi Invernali

Argomenti discussi: Olimpiadi Milano Cortina, gli atleti svelano le divise con video virali sui social; Thoeni: Quei canederli mangiati con Alberto Tomba. E dedica alle Olimpiadi la versione tricolore; Mattarella agli atleti azzurri: Rendete onore al Tricolore con lealtà e rispetto; Olimpiadi, il grattacielo Storto si colora di luci tricolore.

olimpiadi con il tricoloreOlimpiadi, con il Tricolore omaggio ad Armani. E Mattarella arriva in tramEntra la bandiera italiana alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano -Cortina a San Siro. Tre gruppi di modelli sfilano indossando creazioni disegnate da Giorgio Armani: ... iltempo.it

olimpiadi con il tricoloreL'emozionante tributo a Giorgio Armani alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali 2026Una sfilata di sessanta modelle vestite Giorgio Armani nei colori della bandiera nazionale ha preceduto Vittoria Ceretti, che ha portato una bandiera Tricolore con un look custom Giorgio Armani Privé ... vogue.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.