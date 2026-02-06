Laura Pausini canta l’Inno all’inaugurazione delle Olimpiadi? Non potete capire i fan di Mameli sono già sul piede di guerra! | l’ironia di Fiorello

A poche ore dall’inizio della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, i fan di Mameli sono già in fermento. La domanda su Laura Pausini che canta l’inno nazionale ha scatenato reazioni, con alcuni che si sono detti pronti a contestare se la cantante dovesse interpretare l’inno. Intanto, lo Stadio San Siro si prepara ad accogliere la grande festa, mentre l’atmosfera tra il pubblico si fa sempre più tesa e impaziente.

Mancano poche ore all’inizio della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 che si terrà allo Stadio San Siro di Milano. Tra le star attese sul palco anche Laura Pausini che si cimenterà con l’Inno di Mameli. Fiorello ieri 5 febbraio a “La Pennicanza” con ironia per smorzare le polemiche su alcune cover proposte della cantante nelle scorse settimane tratte dal nuovo disco “Io Canto 2” ha fatto una battuta. “ Pausini canta Mengoni e i fan di Mengoni si arrabbiano, canta Grignani e i fan di Grignani si incazzano . – ha detto – Domani (oggi, ndr) alla cerimonia delle Olimpiadi farà l’inno italiano e non potete capire i fan di Mameli, sono già sul piede di guerra!”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

