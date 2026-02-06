Olimpiadi ancora sotto attacco hacker | colpiti i siti delle Nazionali disservizi per Germania Austria e Finlandia

Nuova ondata di attacchi hacker colpisce i siti delle Nazionali coinvolte nelle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Questa volta, Germania, Austria e Finlandia hanno subito disservizi, con i loro portali che sono stati temporaneamente fuori uso. Gli hacker filorussi di Noname057 continuano a puntare sugli eventi sportivi, causando fastidi e preoccupazioni tra gli organizzatori.

Milano, 6 febbraio 2026 – Nuova ondata di attacchi degli hacker filorussi Noname057(16) diretti a colpire siti collegati alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Nel mirino, tra gli altri, il sito dell'evento e della Fondazione Milano-Cortina, oltre a partner di rilievo come Leonardo ed Esselunga, ma anche quelli di Comitati olimpici e squadre nazionali. Si tratta sempre di attacchi di tipo Ddos (Distributed denial of service) che mirano a bloccare i siti inondandoli di richieste d'accesso. Tra i target che stanno subendo disservizi, i portali dei Comitati olimpici di Austria e Finlandia, della squadra nazionale tedesca, di un ristorante di Cortina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Olimpiadi ancora sotto attacco hacker: colpiti i siti delle Nazionali, disservizi per Germania, Austria e Finlandia Approfondimenti su Olimpiadi Invernali Milano-Cortina, Olimpiadi sotto attacco degli hacker russi. Dal Coni a Leonardo, ecco i siti a rischio Questa notte, alcuni siti legati alle Olimpiadi di Milano-Cortina sono stati colpiti da attacchi hacker provenienti dalla Russia. Olimpiadi, hacker russi all?attacco dei Giochi: nel mirino hotel della Conca e siti web Durante le Olimpiadi di Cortina, un gruppo di hacker russi ha messo a segno un attacco informatico. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Olimpiadi Invernali Argomenti discussi: Olimpiadi sotto attacco hacker: i russi di NoName057 puntano consolati e alberghi; Milano Cortina 2026, i Giochi italiani sostenibili, ma made in Bangladesh; Olimpiadi, sinistra ancora all'attacco sull'’Ice. Piantedosi. Nessuna attività operativa; I Giochi Olimpici Invernali di Milano - Cortina nel mirino di hacker russi. Tajani: Sventato attacco al sito Web. Olimpiadi ancora sotto attacco hacker: colpiti i siti delle Nazionali, disservizi per Germania, Austria e FinlandiaNuova azione del gruppo filorusso Noname057(16), nel mirino anche la pagina ufficiale dell’evento e della Fondazione Milano-Cortina ... ilgiorno.it Olimpiadi sotto attacco degli hacker russi. Dal Coni a Leonardo, ecco i siti a rischioL'Italia e le Olimpiadi nel mirino degli hacker russi. Una nuova ondata di attacchi cyber si è registrata questa notte. A scagliarla, riferiscono al Messaggero ... ilgazzettino.it Per la prima volta nella storia, le Olimpiadi invernali iniziano in contemporanea in diverse sedi. In Val di Fiemme sfilano 56 delegazioni sotto un imponente dispositivo di sicurezza facebook Olimpiadi al via sotto un meteo clemente: al nord arriva la tregua da piogge e nevicate, mentre al centro-sud il maltempo dilaga x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.