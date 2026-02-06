Olimpiadi ancora sotto attacco hacker | colpiti i siti delle Nazionali disservizi per Germania Austria e Finlandia

Nuova ondata di attacchi hacker colpisce i siti delle Nazionali coinvolte nelle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Questa volta, Germania, Austria e Finlandia hanno subito disservizi, con i loro portali che sono stati temporaneamente fuori uso. Gli hacker filorussi di Noname057 continuano a puntare sugli eventi sportivi, causando fastidi e preoccupazioni tra gli organizzatori.

Milano, 6 febbraio 2026 – Nuova ondata di attacchi degli hacker filorussi Noname057(16) diretti a colpire siti collegati alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Nel mirino, tra gli altri, il sito dell'evento e della  Fondazione Milano-Cortina, oltre a partner di rilievo come Leonardo ed Esselunga, ma anche quelli di Comitati olimpici e squadre nazionali. Si tratta sempre di attacchi di tipo Ddos (Distributed denial of service) che mirano a bloccare i siti inondandoli di richieste d'accesso.  Tra i target che stanno subendo disservizi, i portali dei Comitati olimpici di Austria e Finlandia, della squadra nazionale tedesca, di un ristorante di Cortina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

