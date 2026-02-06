Olimpiadi la visita privata di mezz’ora di JD Vance e della moglie Usha alla Pinacoteca di Brera

Un corteo di veicoli della polizia, mezzi blindati e un'ambulanza ha seguito ieri la visita privata di mezz’ora di J.D. Vance e della moglie Usha alla Pinacoteca di Brera a Milano. La coppia americana, arrivata in città per le Olimpiadi, ha scelto di visitare il museo senza annunci ufficiali, creando un po’ di sorpresa tra i passanti. La visita è durata poco, ma la sicurezza è stata evidente, con un convoglio che ha circondato i due ospiti e ha mantenuto la zona isolata. Nessuna dichiar

Milano, 6 febbraio 2026 – Una lunghissima carovana di veicoli, ben 26 tra suv e auto della polizia italiana, mezzi blindati degli uomini della sicurezza a stelle e strisce e un'ambulanza in coda. Preceduta da una dozzina di motociclette della polizia locale. In mezzo al corteo, la Chevrolet nera con a bordo il vice presidente degli Stati Uniti J.D. Vance e la moglie Usha, che, prima dell'incontro dei Capi di Stato e di Governo con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in programma alle 18 di venerdì 6 febbraio a Palazzo Reale, si sono concessi attorno alle 16 una visita privata alla Pinacoteca di Brera, chiusa per l'intera giornata e che in mattinata è stata meta anche dei tedofori con la fiaccola olimpica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Olimpiadi, la visita privata (di mezz’ora) di J.D. Vance e della moglie Usha alla Pinacoteca di Brera

