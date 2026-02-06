Olimpiadi 2026 studenti in corteo contro l’Ice | Milano vi ripudia

Circa un migliaio di studenti si sono radunati questa mattina in piazza Leonardo da Vinci, davanti al Politecnico di Milano. Protestano contro la presenza dell’ICE in città e gridano che Milano li ripudia. La manifestazione si è svolta senza incidenti, con studenti che hanno esposto cartelli e slogan contro le politiche dell’agenzia americana.

La protesta nasce anche dalla chiusura di alcune sedi universitarie e scuole superiori in occasione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, ma coinvolge un fronte più ampio di rivendicazioni.

