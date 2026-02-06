Olimpiadi 2026 in mille a manifestazione studenti contro presenza ICE

A Milano, in circa mille studenti sono scesi in strada per protestare contro la presenza dell’Ice durante le Olimpiadi invernali del 2026. La manifestazione è stata organizzata da diversi gruppi studenteschi che vogliono far sentire la loro voce contro questa decisione. I giovani hanno percorso le vie del centro, portando striscioni e slogan, chiedendo di rivedere il ruolo dell’Ice in quell’evento internazionale. La protesta ha attirato l’attenzione di passanti e media locali.

Manifestazione a Milano organizzata da collettivi studenteschi contro la presenza dell'ICE per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Il corteo, al quale partecipa circa un migliaio di persone, è partito da piazza Leonardo da Vinci, davanti al Politecnico, e ha raggiunto il Parco Trotter. Il corteo è stato accompagnato dal suono dei fischietti, lo stesso che ha caratterizzato le manifestazioni contro l'ICE a Minneapolis. Tanti i cartelli " ICE Out " e anche uno striscione " Vance e Rubio out ".

