Proteste contro le Olimpiadi il video del presidio degli studenti contro l'Ice a Milano | occupato l'ex Palasharp
Un gruppo di studenti ha occupato l’ex Palasharp di Milano per protestare contro la presenza dell’Ice durante le Olimpiadi. Davanti al Politecnico, i giovani hanno mostrato il loro dissenso con un presidio, cercando di attirare l’attenzione sulla questione. La protesta si è svolta senza incidenti, ma ha attirato diversi passanti e media locali.
Alcuni studenti e giovani hanno organizzato un presidio davanti al Politecnico di Milano per protestare contro la presenza dell'Ice in occasione delle Olimpiadi.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Milano Olimpiadi
Olimpiadi, l'altra parte della medaglia a Milano: occupato il Palasharp e il corteo al Politecnico contro l'Ice
Venerdì 6 febbraio Milano vive due facce opposte.
Olimpiadi, l'altra faccia della medaglia a Milano: occupato il Palasharp e il corteo al Politecnico contro l'Ice
Venerdì 6 febbraio a Milano si vive una giornata di forti tensioni.
Ultime notizie su Milano Olimpiadi
Argomenti discussi: Le Utopiadi, tre giorni di lotta e politica contro Milano-Cortina; Ice? solo nello spritz, Milano in piazza contro la milizia trumpiana alle olimpiadi; Milano-Cortina, Malagò: Mai viste Olimpiadi con così poche proteste; Milano Cortina 2026, non solo medaglie: iniziano le proteste, ecco quando.
Milano Cortina 2026, il fronte delle proteste tra Utopiadi, ProPal e No Ice: le manifestazioni di oggiCon l’arrivo della Fiamma Olimpica a Milano si accende anche la mobilitazione contro Milano Cortina 2026. Le contestazioni in programma in occasione ... affaritaliani.it
Le Utopiadi, tre giorni di lotta e politica contro Milano-Cortina. Azioni eclatanti, occupazioni e 10mila in piazza. Ma gli anarchici non ci sarannoCortei, occupazioni e azioni eclatanti dal 6 all'8 febbraio: attese 10mila persone, ma niente anarchici o black bloc ... ilfattoquotidiano.it
La tre giorni di proteste e sport accessibile organizzata dal «Comitato Insostenibili Olimpiadi», gruppo di critici contro Milano 2026 facebook
Ascolta la puntata de #lavarianteParenzo di oggi #6febbraio . Clicca qui tinyurl.com/2ff83z2c . @DAVIDPARENZO #Olimpiadi #proteste #Guterres #ONU #collasso x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.