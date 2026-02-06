Proteste contro le Olimpiadi il video del presidio degli studenti contro l'Ice a Milano | occupato l'ex Palasharp

Un gruppo di studenti ha occupato l’ex Palasharp di Milano per protestare contro la presenza dell’Ice durante le Olimpiadi. Davanti al Politecnico, i giovani hanno mostrato il loro dissenso con un presidio, cercando di attirare l’attenzione sulla questione. La protesta si è svolta senza incidenti, ma ha attirato diversi passanti e media locali.

