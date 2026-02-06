La Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026 è arrivata a Milano per la sua tappa finale. Roberto Bolle, famoso ballerino italiano, ha partecipato come tedoforo e ha acceso il braciere in piazza del Duomo, attirando una grande folla di spettatori. La città si prepara a vivere l’evento, con l’entusiasmo già palpabile tra chi aspetta le gare e le celebrazioni.

La Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026 è arrivata a Milano per la sua tappa finale. Tra i tedofori protagonisti, la celebre Étoile Roberto Bolle – brand ambassador di Intesa Sanpaolo – che, acclamato dalla folla, ha percorso le vie del centro di Milano, passando anche accanto al Teatro Alla Scala e proseguendo per via Manzoni, per poi affidare la fiaccola a Stefano Lucchini, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer di Intesa Sanpaolo. Oltre 280 persone del Gruppo hanno partecipato al viaggio della Fiamma, tra top manager e collaboratori, rendendo protagonisti i valori di inclusione, sostenibilità e solidarietà, al centro dell’impegno quotidiano di Intesa Sanpaolo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, Roberto Bolle tedoforo a Milano

Roberto Bolle ha acceso la fiamma olimpica come tedoforo alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Venerdì 6 febbraio si accendono ufficialmente i Giochi Invernali di Milano-Cortina.

Milano-Cortina, Roberto Bolle illumina le Olimpiadi da tedoforo

