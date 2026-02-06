Roberto Bolle tedoforo alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 | Orgoglioso di portare la torcia della pace

Roberto Bolle ha acceso la fiamma olimpica come tedoforo alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La sua partecipazione ha emozionato gli spettatori, che lo hanno applaudito lungo il percorso tra le vie della città. Bolle ha detto di essere orgoglioso di portare la torcia della pace, sottolineando l’importanza di questi giochi per unire le nazioni.

Roberto Bolle tra le star che hanno fatto da tedoforo per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Il ballerino, già étoile alla Scala di Milano e principal dancer dell'American ballet theatre di New York, ha percorso il suo tratto tra due ali di spettatori entusiasti. Nel video l'intervista concessa dal brand ambassador di Intesa Sanpaolo

