Venerdì 6 febbraio si accendono ufficialmente i Giochi Invernali di Milano-Cortina. La cerimonia di apertura allo stadio San Siro segna la fine del viaggio della Fiamma Olimpica, con Roberto Bolle che accende la torcia come tedoforo. Bolle ha definito la torcia un simbolo di passione, dedizione e sacrificio, ma anche di pace. È un momento importante per l’Italia, che si prepara a ospitare un evento globale.

Venerdì 6 febbraio segna l’atto conclusivo del viaggio della Fiamma Olimpica: la cerimonia d’apertura allo stadio San Siro darà ufficialmente il via ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Tra i tedofori d’eccezione nel capoluogo lombardo spicca Roberto Bolle che, proprio davanti alla sua “casa”, il Teatro alla Scala, ha ricevuto la Torcia percorrendo le vie del centro tra una folla gremita ed entusiasta. Al termine della staffetta, Roberto Bolle ha visitato, presso le Gallerie d’Italia, Casa Intesa Sanpaolo e la mostra “La strada per Cortina”. L’esposizione valorizza gli scatti dell’Agenzia Publifoto realizzati durante le prime Olimpiadi invernali italiane (Cortina 1956) e fa parte del programma “Olimpiade Culturale” di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Roberto Bolle tedoforo per le Olimpiadi Milano-Cortina: “La torcia è passione, dedizione, sacrificio. Ed è anche simbolo di pace”

Roberto Bolle ha acceso la fiamma olimpica come tedoforo alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Venerdì 6 febbraio, Milano si prepara a vivere il grande momento.

