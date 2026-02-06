Olimpiadi 2026 programma 6 febbraio | le gare con gli azzurri

Oggi, 6 febbraio, le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 offrono diverse gare. Alcuni atleti italiani sono già in pista, mentre si avvicina la cerimonia di apertura prevista questa sera. La giornata sarà ricca di emozioni e sfide per gli azzurri in diverse discipline.

Oggi, 6 febbraio, alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 vanno in scena diverse gare, alcune con atleti azzurri impegnati, in vista della cerimonia di apertura ufficiale che si terrà questa sera. Olimpiadi: il programma di oggi 6 febbraio. 09.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo femminile, prova 2. 09.55 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, rhythm dance. 10.00 SLITTINO – Singolo maschile, prove cronometrate 5-6. 10.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia -Svizzera, Svezia-Gran Bretagna, USA-Canada. 11.30 SCI ALPINO – Discesa libera maschile, prova cronometrata 3. 11.30 SCI ALPINO – Discesa libera femminile, prova cronometrata 2.

