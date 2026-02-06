Alla vigilia delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, le forze di polizia italiane hanno rafforzato i controlli di sicurezza a Milano. Le immagini della sala operativa interforze mostrano un’organizzazione più stretta per garantire la sicurezza di tutti. Le autorità temono possibili minacce e vogliono prevenire ogni problema, anche con verifiche più stringenti alle stazioni e negli accessi principali. La città si prepara a vivere uno degli eventi più attesi, con gli occhi puntati sulla sicurezza.

Alla vigilia della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, le forze di polizia italiane hanno intensificato i controlli di sicurezza a Milano, in vista dell’avvio dell’evento sportivo. Per garantire un presidio efficace, sono stati potenziati i Centri operativi congiunti, strutture operative create per coordinare le attività di vigilanza e gestione delle emergenze durante i Giochi. Il Centro operativo congiunto (COC) principale di Milano opera in sinergia con altre sedi territoriali attive nelle città coinvolte, tra cui Bolzano, Trento, Venezia, Verona, Belluno, Sondrio e Varese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, potenziati i controlli: le immagini della sala operativa interforze

Da martedì 3 febbraio, a Semogo, in Valdidentro, sono stati messi in funzione il Centro Coordinamento Soccorsi e la Sala Operativa Interforze.

Malpensa si prepara ad affrontare le sfide di sicurezza con un nuovo dispositivo interforze.

