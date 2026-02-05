Olimpiadi 2026 attivati a Semogo il Centro Coordinamento Soccorsi e la Sala Operativa Interforze

Da martedì 3 febbraio, a Semogo, in Valdidentro, sono stati messi in funzione il Centro Coordinamento Soccorsi e la Sala Operativa Interforze. Questi due hub serviranno a coordinare tutti gli interventi di sicurezza e soccorso legati alle Olimpiadi 2026. L’obiettivo è assicurare una risposta rapida ed efficace in caso di emergenza durante gli eventi.

Nella frazione di Valdidentro il presidio h24 per sicurezza, viabilità e gestione delle emergenze durante i Giochi di Milano-Cortina La struttura rappresenta il cuore organizzativo del sistema di sicurezza predisposto per i Giochi. Al suo interno operano i rappresentanti dei Comuni coinvolti, delle Forze di Polizia, del Soccorso pubblico, della Protezione civile, degli enti pubblici e dei gestori dei servizi essenziali interessati dall’organizzazione olimpica, insieme alla Fondazione Milano-Cortina 2026. Il dispositivo resterà attivo per l’intero periodo delle competizioni. In particolare, il Centro Coordinamento Soccorsi funzionerà con orari modulabili in base alle necessità operative, mentre la Sala Operativa Interforze garantirà un presidio continuativo 24 ore su 24, assicurando un monitoraggio costante durante lo svolgimento delle gare e degli eventi collegati.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

