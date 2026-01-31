Operazione sicurezza a Malpensa La sala operativa diventa interforze

Malpensa si prepara ad affrontare le sfide di sicurezza con un nuovo dispositivo interforze. Questa mattina, le forze dell’ordine hanno messo in atto un’operazione in tutta la zona aeroportuale, con la sala operativa che ora funziona come centro di coordinamento condiviso. L’obiettivo è rafforzare i controlli e garantire un ambiente più sicuro per passeggeri e lavoratori. La decisione è arrivata dopo alcune recenti tensioni, e ora la situazione viene monitorata da vicino.

Malpensa all'insegna della massima sicurezza. È scattato il dispositivo interforze di ordine pubblico. Un'operazione imponente, coordinata dal questore di Varese Carlo Mazza sotto la regìa della Prefettura e del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. L'obiettivo, garantire che l'ingresso in Italia anche degli atleti olimpici avvenga in un contesto di piena sicurezza, efficienza e controllo. Sul campo uomini e donne altamente specializzati della Polizia di frontiera aerea di Malpensa, della Polizia stradale e ferroviaria, dell'Arma e della Gdf con le Polizie locali di Ferno e Somma Lombardo.

