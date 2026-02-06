La cerimonia d' apertura delle Olimpiadi Milano Cortina | Mattarella arriva su un tram guidato da Valentino Rossi

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina si è svolta questa sera tra luci e applausi. A sorprendere tutti, il presidente Mattarella è arrivato sul luogo dell’evento a bordo di un tram guidato da Valentino Rossi. La manifestazione ha preso ufficialmente il via, anche se alcune gare preliminari erano già partite nei giorni scorsi. La giornata si è conclusa con un grande entusiasmo tra gli spettatori presenti e gli atleti pronti a scendere in pista.

I giochi invernali tornano in Italia per la terza volta nella storia, due le città ospitanti: tutti gli aggiornamenti, man mano che arrivano I giochi olimpici prendono ufficialmente il via il 6 febbraio (anche se alcune gare preliminari sono iniziate prima) per concludersi il 22 dello stesso mese. Gli atleti in gara sono 3.500, provenienti da 93 Paesi. Gli italiani sono 196, 103 uomini e 93 donne. Quattro i portabandiera: Federica Brignone, Arianna Fontana, Amos Mosaner e Federico Pellegrino. L’Italia non ospitava le Olimpiadi invernali dal 2006 quando toccò a Torino. Cortina, invece, torna protagonista dopo 1956, quando ospitò le prime Olimpiadi invernali mai trasmesse in tv.🔗 Leggi su Today.it Approfondimenti su Milano Cortina Milano Cortina 2026, ‘sorpresa clamorosa’ di Mattarella alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Lo spoiler Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Sergio Mattarella ha sorpreso tutti annunciando che ci sarà una sorpresa clamorosa. La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: quello che c’è da sapere La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 si terrà venerdì 6 febbraio nello Stadio San Siro a Milano. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Cerimonia di Apertura: dove si svolge, a che ora e ospiti attesi | Olimpiadi; Cerimonia d'apertura Olimpiadi Invernali 2026 di Milano Cortina: cosa succederà stasera a San Siro; Come sarà la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi: l'ellisse al centro del campo, le sculture sugli spalti, Mariah Carey canta Volare (e Laura Pausini l'inno nazionale); Oggi la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi: il mercimonio dei biglietti per coprire i posti rimasti…. Diretta Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: la cerimonia d’apertura dei Giochi LIVEL'attesa è terminata: la serata inaugurale al San Siro Olympic Stadium dà ufficialmente il via al grande evento: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Cerimonia apertura Olimpiadi Milano Cortina, la diretta: San Siro inizia a riempirsi, grande attesa per i super ospitiTutto pronto per la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Mariah Carey ma anche Lang Lang, Pierfrancesco Favino ma anche Charlize Theron, Laura Pausini ma ... ilmessaggero.it Il Fatto Quotidiano. . A poche ore dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, la torcia olimpica ha attraversato il capoluogo lombardo ed è stata portata, tra i tedofori, anche da tre ragazzi del carcere minorile Beccaria. “Siamo felicissimi facebook Cerimonia di apertura delle #Olimpiadi Milano Cortina: orario e dove vederla in tv e streaming x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.