Olimpiadi 2026 Mattarella | Casa Italia porta di ingresso su nostro Paese

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inaugurato Casa Italia alla Triennale di Milano, a poche ore dalla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali Milano-Cortina 2026. Un momento carico di significato simbolico, che segna l’avvio ufficiale delle iniziative istituzionali italiane legate all’evento sportivo internazionale. Nel suo intervento, Mattarella ha sottolineato il valore di Casa Italia come spazio di rappresentanza del Paese: “È un luogo che esprime la quintessenza dell’Italia, il suo carattere, la cultura e il suo stile di vita”. Il capo dello Stato ha ricordato come, nelle Olimpiadi ospitate all’estero, Casa Italia sia stata una “finestra sull’Italia”, mentre in questa edizione assume il ruolo di porta di ingresso del Paese, accogliendo delegazioni e visitatori internazionali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

