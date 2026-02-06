Mattarella a Casa Italia | È la nostra porta di ingresso

Questa mattina il presidente Mattarella ha visitato Casa Italia e ha sottolineato il ruolo di questo spazio come una vera e propria porta d’ingresso all’Italia. “Quando le olimpiadi si svolgono all’estero, come a Parigi, Casa Italia diventa una finestra sulla nostra nazione, un luogo che la rappresenta”, ha detto. La visita del presidente ha messo in evidenza l’importanza di avere un punto di riferimento che mostri l’Italia al mondo, anche quando gli eventi sportivi si tengono fuori dai confini nazionali.

AGI - "Quando le olimpiadi sono in altri Paesi, come è avvenuto ad esempio a Parigi, Casa Italia è una finestra sull'Italia, un luogo che la raffigura. Questa volta ha un altro significato: è una porta di ingresso nell'Italia, un luogo che esprime la quintessenza dell'Italia nel suo carattere, cultura e stile di vita". Lo dice il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando poco prima del taglio del nastro di Casa Italia, alla Triennale di Milano. "Siamo a poche ora dall'apertura dei giochi, l'emozione va crescendo - ha poi proseguito il Capo dello Stato - Ed è un motivo di soddisfazione vedere l'Italia al centro della dimensione internazionale dello sport".

