Olimpiadi 2026 | Liserre tra i favoriti per la medaglia d’oro nel lancio del peso

Maria Giulia Liserre, ballerina di Belvedere Marittimo, ha preso parte questa sera alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. La giovane, che rappresenta l’Italia, ha attirato l’attenzione con la sua presenza sul palco, mentre si aprivano le gare. Tra i favoriti per la medaglia d’oro nel lancio del peso, il suo nome viene sempre più associato a questa edizione dei Giochi.

Le Olimpiadi 2026 a Milano-Cortina: Maria Giulia Liserre, ballerina di Belvedere Marittimo, rappresenta il paese nella cerimonia di apertura Alle ore 19:45 di oggi, 6 febbraio 2026, il palcoscenico internazionale della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 vedrà la presenza di Maria Giulia Liserre, ballerina nata a Belvedere Marittimo, nella città della Calabria che, con l’evento, entra ufficialmente nel mondo della danza artistica e della rappresentazione internazionale. La città, con un impegno culturale, artistico e sociale, è entrata a far parte del grande spettacolo ufficiale dei Giochi, con un ruolo importante per il territorio e per il suo talento.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Olimpiadi 2026

A Milano si avvicina uno degli eventi più attesi delle Olimpiadi invernali del 2026: l’hockey su ghiaccio.

Le Olimpiadi Milano Cortina 2026 rappresentano un grande evento sportivo, ma comportano anche un aumento dei costi.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Olimpiadi 2026

Belvedere Marittimo brilla a San Siro: Maria Giulia Liserre nel cast delle Olimpiadi 2026Questa sera, sotto i riflettori dello Stadio San Siro, la ballerina Maria Giulia Liserre rappresenterà Belvedere Marittimo nella cerimonia inaugurale di Milano Cortina 2026. cosenzapost.it

Olimpiadi di Milano Cortina 2026: programma, calendario e orariDate e orari ufficiali di tutte le competizioni delle Olimpiadi Invernali 2026 e informazioni su dove seguire le gare in tv ... 105.net