A Milano si avvicina uno degli eventi più attesi delle Olimpiadi invernali del 2026: l’hockey su ghiaccio. Le stelle della NHL, Canada e Stati Uniti, tornano a competere ai Giochi dopo dieci anni. Le migliori giocatrici del mondo si preparano a sfidarsi per l’ottava volta consecutiva. L’attesa cresce tra tifosi e appassionati, pronti a vedere il ritorno di queste grandi star sul ghiaccio.

Uno degli eventi più attesi delle Olimpiadi invernali 2026 di Milano Cortina sarà l’ hockey su ghiaccio, dove le star della NHL torneranno per la prima volta dal 2014 e le migliori giocatrici del mondo si sfideranno ai Giochi per l’ottava volta consecutiva. Le squadre attese e le regole dell’hockey. Nella nuovissima Arena Santa Giulia a Milano, sede delle gare di hockey maschile, arriveranno giocatori di punta come Sidney Crosby e Hilary Knight in lizza per l’oro olimpico. Ognuna delle 12 squadre maschili e delle 10 femminili ha un roster di 22 pattinatori (20 per le donne) e tre portieri. Un incontro di hockey su ghiaccio dura normalmente 60 minuti effettivi, divisi in tre periodi da 20 minuti ciascuno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, a Milano le star Nhl dell’hockey: Canada e Usa favoriti per l’oro

Approfondimenti su Olimpiadi 2026

Gli Stati Uniti e il Canada hanno annunciato le squadre ufficiali per il torneo olimpico di hockey su ghiaccio a Milano Cortina 2026, in programma dal 11 al 22 febbraio.

Il caso delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si fa più complesso con il rischio di rinuncia delle nazionali di hockey di Stati Uniti e Canada.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Olympic Hockey Injury Update Canada, USA & Sweden Facing Major Roster Decisions USA NEWS TODAY

Ultime notizie su Olimpiadi 2026

Argomenti discussi: Programma e risultati; Tra dubbi e polemiche, il punto su tutti i lavori per le Olimpiadi di Milano Cortina; Olimpiadi di Milano Cortina 2026, tutto quello che c’è da sapere: le date, il programma e dove vederle; Cultura e Olimpiadi. A Milano per i Giochi invernali aprono mostre e progetti speciali.

Olimpiadi Invernali 2026, tutti i divieti a Milano dal 2 febbraio: strade chiuse e orari dei mezziScatta oggi, lunedì 2 febbraio, il piano viabilità a Milano per le Olimpiadi invernali 2026 con alcune strade che resteranno chiuse al traffico e ai ... fanpage.it

Quando la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026? Orario, tv, programma, streamingVenerdì 6 febbraio andrà in scena la Cerimonia d'Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: alle ore 20.00 inizierà uno spettacolo di ... oasport.it

Le Olimpiadi di Milano Cortina inizieranno il 6 febbraio con la cerimonia di apertura, dopo un lungo e complicato periodo di preparazione cominciato il 24 giugno del 2019, quando il Comitato olimpico internazionale (CIO) assegnò le Olimpiadi proprio all’Italia - facebook.com facebook

Olimpiadi Milano-Cortina, un’occasione importante per l’immagine dell’Italia x.com