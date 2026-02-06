Olimpiadi 2026 l' autista di Vance pulisce l' auto del vicepresidente Usa

Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance si trova a Milano per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Questa mattina, un autista che lavora per Vance ha deciso di pulire l’auto del suo capo mentre il vicepresidente partecipava a un evento pubblico. L’uomo ha preso un panno e ha iniziato a sistemare il veicolo, attirando l’attenzione dei passanti. Nessuna formalità o cerimonia ufficiale, solo un gesto semplice di cura verso il mezzo di trasporto del vicepresidente.

Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è a Milano per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Il numero due di Washington, accompagnato dal Segretario di Stato, Marco Rubio ha incontrato questa mattina in prefettura la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. In attesa della fine del vertice tra i massimi rappresentanti di Italia e Stati Uniti, l'autista di Vance ne ha approfittato per pulire l'automobile blindata che accompagnerà il vice di Donald Trump allo stadio San Siro.

Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è atterrato questa mattina a Malpensa, a pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Arriva a Milano il vicepresidente degli Stati Uniti, Vance, per i preparativi delle Olimpiadi 2026.

