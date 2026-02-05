Olimpiadi 2026 il vicepresidente Usa Vance atterrato a Malpensa

Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è atterrato questa mattina a Malpensa, a pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Vance è arrivato in Italia per seguire da vicino l’evento e rafforzare i legami tra gli Stati Uniti e l’Italia in vista dei giochi. La sua presenza si aggiunge alle molte delegazioni internazionali già arrivate a Milano per la kermesse olimpica.

(LaPresse) – Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è atterrato all'aeroporto di Milano Malpensa in occasione dell'apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Vance è arrivato con la moglie Usha e i loro figli ed è stato accolto da alcuni funzionari, tra cui l'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman Fertitta. Alla cerimonia di apertura dei Giochi invernali di Milano Cortina in programma domani, il vicepresidente guiderà una delegazione statunitense che include la moglie Usha Vance, il segretario di Stato Marco Rubio, arrivato poco prima di Vance a Malpensa, e l'ambasciatore Fertitta.

