Olimpiadi 2026 la torcia olimpica arriva in Duomo | le foto

La torcia delle Olimpiadi 2026 ha fatto tappa a Milano, arrivando in Piazza Duomo giovedì sera. A portare la fiaccola nell’ultimo tratto è stata Nicoletta Manni, ballerina dell’Opera di Milano. La scena ha attirato l’attenzione di molti passanti e fotografi, con la ballerina che ha attraversato la piazza con la torcia in mano. La cerimonia si è svolta tra applausi e momenti di festa, segnando un passo importante per la preparazione dell’evento.

La torcia delle Olimpiadi 2026 giovedì sera è arrivata in Piazza Duomo, a Milano. A portare la fiaccola nell'ultimo tratto è stata Nicoletta Manni, étoile del Teatro alla Scala. Vari tedofori hanno attraversato le strade del capoluogo lombardo, dal centro storico alle periferie, fino ad arrivare in Duomo dopo le 20.30 al celebration venue della 60a tappa del percorso olimpico. In mattinata la fiamma è ripartita e ha attraversato altre zone della città come Bicocca, Zara, Monumentale, Centrale. In serata ci sarà la cerimonia inaugurale, in programma allo Stadio Siro alle ore 20 (e in contemporanea a Cortina, Livigno e Predazzo).

