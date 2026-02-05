In Piazza Duomo a Milano, nonostante la pioggia, migliaia di persone si sono radunate per assistere alla consegna della torcia olimpica. Flavia Pennetta ha passato il fuoco a Nicoletta Manni, l’ultima portatrice della fiamma delle Olimpiadi 2026. La cerimonia è stata semplice ma emozionante, con il pubblico che ha seguito tutto con entusiasmo.

In una Piazza Duomo a Milano avvolta dalla pioggia ma riscaldata dall'entusiasmo di migliaia di persone, la fiamma olimpica ha vissuto il suo momento più solenne grazie a due eccellenze pugliesi: Flavia Pennetta e Nicoletta Manni. L'immagine simbolo della serata è tutta in quel passaggio di testimone avvenuto tra le navate della Galleria Vittorio Emanuele II e l’ombra delle guglie del Duomo: la campionessa di tennis brindisina, Flavia Pennetta, ha scortato la torcia per gli ultimi metri consegnandola nelle mani dell’étoile della Scala, la galatinese Nicoletta Manni. Una "Puglia d'oro" protagonista in Duomo Nonostante il maltempo e l'attesa prolungata (la fiamma è arrivata in piazza con oltre un'ora di ritardo, intorno alle 21:00), la scena è stata dominata dall'eleganza delle due campionesse pugliesi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Milano, fiamma olimpica: Flavia Pennetta consegna la torcia a Nicoletta Manni, ultima tedofora delle Olimpiadi 2026

La fiamma olimpica in piazza Duomo a Milano, acceso il braciereMilano, 5 feb. (askanews) - Il braciere olimpico dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026 è stato acceso in piazza Duomo dopo un lungo ... sport.tiscali.it

Milano Cortina: Piazza Duomo accoglie la fiamma, acceso il braciereL'accensione del braciere olimpico in piazza Duomo ha rappresentato il momento culminante della giornata dedicata alla fiamma olimpica a Milano, accolta da applausi e partecipazione di cittadini e tur ... ansa.it

