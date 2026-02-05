Milano-Cortina in arrivo la fiamma olimpica in piazza Duomo | il percorso della torcia gli orari e le modifiche ai trasporti

Questa mattina la fiamma olimpica fa il suo ingresso a Milano, con una sfilata che attraversa piazza Duomo. La torcia partirà da Sesto San Giovanni e toccherà diversi comuni tra cui Cologno Monzese, Vimodrone, Segrate, Pioltello e San Donato Milanese, prima di arrivare al centro della città. Sono previste modifiche ai trasporti pubblici per agevolare il passaggio e facilitare la partecipazione dei cittadini. La giornata si presenta come un grande evento, con tanti che si sono già messi in movimento per assistere al passaggio

Milano-Cortina 2026 entra nel vivo con l'arrivo della Fiamma Olimpica nel cuore della città. Oggi giovedì 5 febbraio la torcia attraversa l'hinterland e Milano fino all'ingresso trionfale in piazza Duomo, con un lungo percorso scandito da orari precisi, strade chiuse, deviazioni e modifiche ai trasporti pubblici. Una giornata simbolica che anticipa l'apertura ufficiale dei Giochi invernali. Milano-Cortina, in arrivo la fiamma in piazza Duomo: il percorso della torcia, gli orari e le modifiche ai trasporti La sessantesima e penultima tappa del viaggio della Fiamma Olimpica prende il via da Sesto San Giovanni e si conclude in piazza Duomo.

