La scaletta della cerimonia d’apertura a San Siro al via le Olimpiadi Milano-Cortina 2026

Milano, 6 febbraio 2026 – È il giorno dell’ inaugurazione ufficiale delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, che fino al 22 febbraio porteranno competizioni, eventi e appuntamenti istituzionali in due città e tre regioni, inaugurando per la prima volta nella storia dei Giochi un modello dichiaratamente policentrico e diffuso. Milano-Cortina 2026 la diretta, oggi l’inaugurazione a San Siro. Le ultime tappe della Fiamma Olimpica (con Ibrahimovic) e le proteste La cerimonia di apertura, firmata Marco Balich, è in programma questa sera alle 20 allo stadio di San Siro, ribattezzato per l'occasione Milano San Siro Olympic Stadium, e segna l'avvio della XXV edizione dei Giochi invernali, la terza ospitata dall'Italia dopo Cortina 1956 e Torino 2006. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Stasera alle 20 inizierà la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, la prima organizzata in più città: la parte più importante sarà allo stadio San Siro di Milano, ma ci saranno eventi anche a Cortina d’Ampezzo, a Livigno e a Predazzo. Q facebook

Di Mariah Carey, di Laura Pausini, di Ghali etc. mi frega meno di zero, e fatico a vederli in una cerimonia d’apertura. Ma leggo che lo show porterà dentro San Siro da un remix di Raffaella Carrà all’Infinito di Leopardi. E lì è dove piangono gli uomini #MilanoC x.com