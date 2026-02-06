Olimpiadi 2026 ecco la Sala operativa predisposta dalla Prefettura a Milano

La Prefettura di Milano ha allestito una nuova Sala Operativa Interforze per monitorare e coordinare le forze di sicurezza durante le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina. La sala sarà attiva tutto il periodo della manifestazione, con il compito di gestire eventuali emergenze e garantire la sicurezza di atleti, spettatori e cittadini. La decisione arriva in vista di un evento che richiede massima attenzione e organizzazione.

Predisposta dalla Prefettura di Milano la SOI (Sala Operativa Interforze) per garantire la sicurezza durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Per un presidio efficace, sono stati potenziati i Centri operativi congiunti, strutture operative create per coordinare le attività di vigilanza e gestione delle emergenze durante i Giochi. Il centro di Milano rappresenta uno dei principali nervi della sicurezza per i Giochi invernali, supervisionando l'ordine pubblico e l'apparato di sicurezza in una manifestazione che, per la sua estensione geografica, è considerata la più dispersa nella storia delle Olimpiadi invernali.

