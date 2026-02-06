Olimpiadi invernali sport e scienza uniti nella sfida all’obesità con The Impossible Gym–Winter Edition

Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, la scienza si mette in gioco insieme agli sport. Una nuova iniziativa, The Impossible Gym–Winter Edition, unisce tecnologia e allenamento per combattere l’obesità. È un modo diverso di partecipare, che coinvolge anche il pubblico, con esercizi pensati per tutti. La sfida non si gioca solo sulle piste o sulle slitte, ma anche sul fronte della salute e del benessere.

Scienza e sport viaggiano di pari passo. E non solo nella preparazione degli atleti che, nelle varie specialità, saranno i veri protagonisti dei Giochi Invernali di Milano-Cortina. Perché in qualche modo lo sport è una metafora della ricerca scientifica, in un percorso che va oltre i grandi atleti e coinvolge tutti noi. Così, come nella competizione occorrono allenamento, determinazione, tentativi e fallimenti per ottenere un successo, così anche nella ricerca e nell’innovazione serve avere tenacia e imparare dagli errori per arrivare al miglior risultato. E questo si traduce nel benessere delle persone che affrontano una malattia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

