Obesità Khalil Lilly Italia | Sport e salute per un mondo più inclusivo

La casa farmaceutica Lilly Italia invita a riflettere sull’importanza di sport e salute per creare un mondo più inclusivo. Khalil, rappresentante dell’azienda, sottolinea come la collaborazione con Milano-Cortina 2026 abbia l’obiettivo di promuovere iniziative che favoriscano l’inclusione e il benessere di tutti, senza distinzioni. La campagna si concentra sull’importanza di uno stile di vita attivo e di un sistema sanitario che possa aiutare chi lotta contro l’obesità.

"Tra Lilly e Milano-Cortina 2026 esiste una missione condivisa: promuovere un mondo sostenibile, più equo e inclusivo, sia nello sport sia nella salute. Da 150 anni Lilly trasforma i progressi scientifici in terapie innovative, con un obiettivo preciso: permettere alle persone di vivere al meglio la propria salute. I Giochi Olimpici e gli

La scienza si mette in gioco per combattere l’obesità.

Nel novembre scorso, Eli Lilly ha raggiunto la soglia dei mille miliardi di capitalizzazione, un traguardo significativo nel settore farmaceutico.

