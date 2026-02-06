Obesità Khalil Lilly Italia | Sport e salute per un mondo più inclusivo

La casa farmaceutica Lilly Italia invita a riflettere sull’importanza di sport e salute per creare un mondo più inclusivo. Khalil, rappresentante dell’azienda, sottolinea come la collaborazione con Milano-Cortina 2026 abbia l’obiettivo di promuovere iniziative che favoriscano l’inclusione e il benessere di tutti, senza distinzioni. La campagna si concentra sull’importanza di uno stile di vita attivo e di un sistema sanitario che possa aiutare chi lotta contro l’obesità.

(Adnkronos) – "Tra Lilly e Milano-Cortina 2026 esiste una missione condivisa: promuovere un mondo sostenibile, più equo e inclusivo, sia nello sport sia nella salute. Da 150 anni Lilly trasforma i progressi scientifici in terapie innovative, con un obiettivo preciso: permettere alle persone di vivere al meglio la propria salute. I Giochi Olimpici e gli

Milano-Cortina, la scienza scende in campo: con Lilly un viaggio per capire l’obesità

La scienza si mette in gioco per combattere l’obesità.

Obesità e farmaci GLP-1: così Eli Lilly è entrata nel club dei mille miliardi

Nel novembre scorso, Eli Lilly ha raggiunto la soglia dei mille miliardi di capitalizzazione, un traguardo significativo nel settore farmaceutico.

Argomenti discussi: Milano Cortina 2026: gli eventi promossi da Lilly; Lilly, scende in pista anche la ricerca.

obesità khalil lilly italiaObesità, Khalil (Lilly Italia): Sport e salute per un mondo più inclusivo'Con The Impossible Gym e Fan Village sensibilizziamo i cittadini sulla malattia e raccontiamo la nostra storia' ... adnkronos.com

Lilly: sport e scienza, il filo rosso che passa per Milano Cortina 2026Lilly porta a Milano Cortina 2026 un tour con due installazioni immersive che uniscono sport e scienza, raccontando il percorso di sfide, resilienza e progresso della ricerca e ... quotidianosanita.it

