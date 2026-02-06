Ogm Corte di Giustizia Ue dà ragione all’Italia | giusto vietare la coltivazione

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha deciso a favore dell’Italia, confermando che è legittimo vietare la coltivazione di Ogm nel paese. La sentenza chiarisce che le autorità italiane hanno il diritto di proteggere l’ambiente e la salute pubblica senza dover rispettare le autorizzazioni europee per le colture geneticamente modificate. La decisione apre una strada importante per le politiche nazionali in materia di agroalimentare.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha emesso una importante sentenza in merito alle coltivazioni Ogm. In pratica viene rafforzato il diritto alla sovranità agricola, tagliando le gambe a possibili ricorsi futuri. Nello specifico, i giudici europei hanno confermato la piena legittimità del divieto italiano di coltivazione del mais Mon 810, granturco geneticamente modificato. Sentenza della Corte Ue sul mais Ogm. In sintesi: gli Stati membri hanno il diritto di restare Ogm free se lo desiderano, seguendo una procedura semplificata che non richiede necessariamente giustificazioni scientifiche d'urgenza.

