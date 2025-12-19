Agnelli perché l’Avvocato Generale della Corte UE ha dato ragione all’ex presidente della Juve Cosa cambia per la Giustizia sportiva!

L’intervento dell’Avvocato Generale della Corte UE a favore di Agnelli segna un punto cruciale nel dibattito sulla giustizia sportiva. La decisione potrebbe influenzare significativamente le future interpretazioni e applicazioni delle normative sportive, aprendo nuovi scenari per i procedimenti disciplinari e la tutela dei diritti degli atleti e delle società. Un passo importante che potrebbe ridisegnare i confini tra diritto comunitario e giustizia sportiva italiana e europea.

Agnelli, il motivo per il quale l’Avvocato Generale della Corte UE ha dato ragione all’ex presidente della Juve. Cosa succede per la Giustizia sportiva!. Un vero e proprio sisma giuridico rischia di abbattersi sull’ordinamento sportivo italiano. Ieri mattina, l’Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha depositato un parere che potrebbe riscrivere i rapporti di forza tra la giustizia domestica (FIGC e CONI) e quella statale. Al centro della disputa c’è il ricorso presentato da Andrea Agnelli, ex presidente della Juventus, e da Maurizio Arrivabene, ex amministratore delegato bianconero con un passato da Team Principal in Ferrari. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

