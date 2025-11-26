Corte di Giustizia Ue | Matrimoni gay validi ovunque Italia pronta alla resa?

Lidentita.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte di Giustizia Ue stabilisce che i matrimoni gay celebrati in un Paese Ue devono essere riconosciuti ovunque. Italia: tra unioni civili, dubbi giuridici e l’allarme di Luigi Bobbio sulla sovranità. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

Corte di Giustizia Ue: "Matrimoni gay validi ovunque". Italia pronta alla resa?

© Lidentita.it - Corte di Giustizia Ue: “Matrimoni gay validi ovunque”. Italia pronta alla resa?

