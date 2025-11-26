Corte di Giustizia Ue | Matrimoni gay validi ovunque Italia pronta alla resa?

La Corte di Giustizia Ue stabilisce che i matrimoni gay celebrati in un Paese Ue devono essere riconosciuti ovunque. Italia: tra unioni civili, dubbi giuridici e l’allarme di Luigi Bobbio sulla sovranità. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Corte di Giustizia Ue: “Matrimoni gay validi ovunque”. Italia pronta alla resa?

Altri contenuti sullo stesso argomento

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emesso una decisione che segna un punto di svolta per i diritti fondamentali in Europa: da oggi tutti gli Stati membri hanno l’obbligo di riconoscere i matrimoni tra persone dello stesso sesso legalmente celebrati in - facebook.com Vai su Facebook

La Corte di giustizia dell'Unione europea rafforza la tutela delle famiglie arcobaleno e richiama gli stati membri al rispetto del diritto europeo Vai su X

La Corte di Giustizia UE: i matrimoni gay sono validi in tutti gli Stati dell'Unione - 22 Paesi riconoscono il matrimonio tra persone dello stesso sesso, in Italia solo le unioni civili dal 2016 ... Scrive msn.com

Corte UE: i matrimoni gay celebrati all’estero valgono in tutta Europa - Il verdetto della Corte europea sui matrimoni tra persone dello stesso sesso apre nuovi diritti e tutela la vita familiare. Secondo iodonna.it

Corte Ue: Il 'matrimonio gay contratto in un altro Paese va riconosciuto' - Prendendo in esame il caso di due cittadini polacchi, i giudici della Ue hanno stabilito che uno Stato membro ha "l'obbligo" di riconoscere un matrimonio tra gay che è stato "legalmente contratto in ... Riporta ansa.it