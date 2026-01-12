Incendio a Torino Barriera di Milano | appiccato il fuoco ai bidoni dei rifiuti l' aria diventa irrespirabile

Nella giornata di domenica 11 gennaio 2026, a Torino, in via Fossata nei pressi di piazza Ghirladaio, sono stati incendiati alcuni cassonetti dei rifiuti. L’episodio ha causato un aumento delle emissioni di fumo, rendendo l’aria irrespirabile nella zona. La polizia sta conducendo le indagini per identificare i responsabili.

Nel pomeriggio di ieri, domenica 11 gennaio 2026, qualcuno ha appiccato il fuoco ad alcuni cassonetti situati in via Fossata, vicino a piazza Ghirladaio, a Torino. Sul posto, per lo spegnimento, sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno anche evitato guai peggiori, mentre l'aria nella zona. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Leggi anche: Incendio a Torino Barriera di Milano: a fuoco un appartamento in un palazzo, morti due cani Leggi anche: Incendio a Torino Barriera di Milano: a fuoco un appartamento nella notte, due intossicati La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Tragedia della solitudine in Barriera di Milano: trovato senza vita in casa un 80enne; 50enne trovata morta in casa a Barriera di Milano: si presume intossicazione da monossido; Barriera, il bar dove si rischia un’altra Crans-Montana: «Discoteca abusiva senza uscite»; Incendio in alloggio a Torino Pozzo Strada: fuoco in un appartamento al quinto piano, una ragazza in ospedale. Incendio in un appartamento a Torino Crocetta: morta la donna che ha riportato ustioni sul 40% del corpo - Non ce l’ha fatta la donna di 81 anni che il 16 dicembre è rimasta ustionata nell’ incendio divampato in un appartamento al secondo piano del palazzo di corso Re Umberto 32 a Torino. torinotoday.it

Incendio in alloggio a Torino Pozzo Strada: fuoco in un appartamento al quinto piano, una ragazza in ospedale - Un incendio si è sviluppato all'interno di un appartamento al quinto piano di un palazzo sito in via Monte Ortigara 11, nel quartiere Pozzo Strada, a Torino. torinotoday.it

INCENDIO IN VALSUSA: ROTOBALLE IN FIAMME https://www.valsusaoggi.it/incendio-in-valsusa-rotoballe-santambrogio/ Domenica 11 gennaio 2026 Video di Laura Bellando da Sant'Ambrogio di Torino - facebook.com facebook

Torino, muore dopo tre settimane l’architetta ferita nell’incendio in Crocetta x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.