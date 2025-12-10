Proteste a Sasso Morelli Nuovi bidoni per i rifiuti nel mirino dei residenti | Problema di sicurezza
A Sasso Morelli, le recenti installazioni dei nuovi bidoni per la raccolta dei rifiuti hanno scatenato proteste tra i residenti, che esprimono preoccupazioni riguardo alla sicurezza stradale e all’impatto sulla viabilità locale. La questione ha suscitato discussioni sulla gestione dei rifiuti e sulla sicurezza dei cittadini nel quartiere.
Proteste a Sasso Morelli, dove l’installazione dei nuovi bidoni per la raccolta dei rifiuti sta sollevando dubbi sulla sicurezza stradale. A farsi portavoce delle segnalazioni è il consigliere comunale Nicolas Vacchi (Fratelli d’Italia). "Non posso non sollevare con urgenza le criticità segnalate dai residenti – avverte l’esponente di opposizione –, criticità che rischiano di minare ormai quotidianamente la sicurezza su strada nella frazione". Una sicurezza che, prosegue Vacchi, "non può e non deve essere un compromesso è un diritto e una priorità assoluta". Nel mirino c’è in particolare un tratto di via Sarti, dove la strada curva pur mantenendo la stessa denominazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Proteste a Sasso Morelli. Nuovi bidoni per i rifiuti nel mirino dei residenti: "Problema di sicurezza" - I cittadini della frazione, tra disagi e dubbi, per la posizione dei cassonetti. Come scrive ilrestodelcarlino.it
