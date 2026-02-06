Oggi si celebra l' inclusione con la Giornata dei Calzini Spaiati tutti diversi e tutti importanti

Oggi in tutta Italia si celebra la Giornata dei Calzini Spaiati. L’idea è semplice: indossare un calzino diverso dall’altro e passare la giornata così. Molti scelgono di partecipare per mostrare che essere diversi è normale e importante. Nessuno si preoccupa di abbinarli, si tratta di un gesto simbolico per promuovere l’inclusione e la diversità. La giornata invita tutti a riflettere sul valore di accettare le differenze, anche quelle più piccole come un calzino sbagliato.

Indossare un calzino diverso dall’altro e trascorrere l’intera giornata in questo modo: è questo il senso e lo scopo della giornata dei calzini spaiati. Ogni anno in questo periodo, da ormai diversi anni, si celebra una ricorrenza particolare ma divertente, che unisce tutti coloro che perdono i.🔗 Leggi su Baritoday.it

Oggi a Pordenone si tiene la Giornata dei calzini spaiati, un evento che invita a riflettere contro il bullismo e l’esclusione.

La Giornata dei Calzini Spaiati si sta diffondendo tra scuole e aziende come un modo semplice per promuovere l’inclusione.

Siamo preziosi come tante gocce d’acqua e insieme formiamo un grande oceano, dove ogni differenza è libera di brillare. Felice giornata dei calzini spaiati! facebook