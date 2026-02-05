La giornata dei calzini spaiati 2026 a Pordenone | l' idea per dire no a bullismo e esclusione

Oggi a Pordenone si tiene la Giornata dei calzini spaiati, un evento che invita a riflettere contro il bullismo e l’esclusione. Le scuole e i centri giovanili hanno organizzato attività per incoraggiare i ragazzi a mostrare le proprie differenze e a sentirsi accettati. È un modo semplice per lanciare un messaggio forte: ognuno deve essere sé stesso, senza paura di essere diverso.

Oggi, venerdì 6 febbraio, è la Giornata dei calzini spaiati. Anche quest'anno il primo venerdì di febbraio diventa l'occasione, in tutto il mondo, per dire "no" a bullismo ed esclusione, sensibilizzando sull’accettazione delle differenze e sulla promozione della diversità. Per aderire idealmente basta indossare, a scuola e sui luoghi di lavoro, un paio di calzini diversi tra loro, che sembrano sbagliati, ma in realtà sono il simbolo di come la diversità non sia un errore, ma un valore. L'Odd Socks Day, la Giornata dei calzini spaiati, è nata nel 2013 in Australia. In Italia il divertente gioco per ricordare la diversità, l'inclusione e l'unicità è un piccolo orgoglio friulano.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Approfondimenti su Pordenone Giornata

Il 3 dicembre, nella corte d’onore di Palazzo Chigi, si è celebrata la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Pordenone Giornata

Argomenti discussi: Giornata dei calzini spaiati 2026: educare alla diversità per contrastare bullismo e cyberbullismo - - Explora; Giornata dei calzini spaiati 2026, perché e quando si festeggia; 6 febbraio 2026 Giornata dei calzini spaiati: celebriamo la diversità; Storia dei calzini spaiati per bambini.

Venerdì 6 febbraio si celebra la Giornata dei calzini spaiati 2026: ecco il significato della ricorrenzaVenerdì 6 febbraio si celebra la Giornata dei calzini spaiati 2026, una ricorrenza ricca di significato che giunge alla tredicesima edizione. mam-e.it

Giornata dei calzini spaiati 2026: quando si tiene e come partecipareVedrai persone con calzini diversi e ti chiederai perché: quel gesto nasconde un senso profondo. Torna la Giornata dei calzini spaiati 2026, ecco il significato dell'iniziativa di inizio febbraio ... skuola.net

Serie A2 Credem Banca – Regular Season 4ª giornata di ritorno Giornata che rafforza la leadership di Tinet Prata di Pordenone, sempre più solida al comando dopo il successo casalingo su Taranto. Alle spalle dei friulani, equilibrio totale nella zona playoff: facebook