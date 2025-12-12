Autovelox e Scout in azione una settimana di controlli mirati sulle strade cittadine | ecco dove

Il Comando della Polizia municipale ha avviato una settimana di controlli mirati con autovelox e Scout nelle strade cittadine, puntando a aumentare la sicurezza e prevenire incidenti lungo le arterie principali. Questa iniziativa si inserisce in un più ampio piano di prevenzione e tutela degli utenti della strada.

Il Comando della Polizia municipale ha programmato una nuova settimana di controlli per prevenire incidenti e garantire maggiore sicurezza sulle principali arterie urbane. Da lunedì 15 a domenica 21 dicembre 2025 saranno operativi sia gli autovelox, posizionati lungo le strade più trafficate, sia.

