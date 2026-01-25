Nel novembre scorso, Eli Lilly ha raggiunto la soglia dei mille miliardi di capitalizzazione, un traguardo significativo nel settore farmaceutico. La crescita si deve anche all’efficacia dei farmaci GLP-1 per il trattamento dell’obesità, che hanno consolidato la posizione dell’azienda nel mercato. Questo risultato riflette l’importanza crescente di soluzioni innovative e di successo nel campo delle terapie per la gestione del peso, sottolineando il ruolo strategico di Eli Lilly in questo settore.

Quando a novembre Eli Lilly ha superato la soglia – psicologica prima ancora che finanziaria – dei 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione, Wall Street non ha applaudito. Ha alzato gli occhi dal book delle contrattazioni e ha preso nota. Perché quel numero non è solo una vetta, ma una linea di demarcazione. Segna il momento in cui il settore farmaceutico smette di essere un comparto difensivo, rassicurante e poco adatto alle speculazioni usa e getta, e si presenta come industria di frontiera, capace di attrarre capitali, aspettative e scommesse più solide delle big tech. Fuori dal perimetro delle Magnifiche sette del Nasdaq, fino a ieri quel traguardo lo aveva raggiunto solo Berkshire Hathaway, la cassaforte paziente di Warren Buffett, l’oracolo di Omaha che alla fine dell’anno scorso è andato in pensione al traguardo dei 95 anni. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Obesità e farmaci GLP-1: così Eli Lilly è entrata nel club dei mille miliardi

Leggi anche: Eli Lilly entra nel club dei mille miliardi: record per una big pharma

Leggi anche: I farmaci Glp-1 nuova arma contro l’obesità globale

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Farmaci GLP-1, l’effetto svanisce? Perché il peso può tornare in meno di due anni; Farmaci anti-obesità, Fda chiede di rimuovere il warning sul rischio suicidario; Pillola anti-obesità: la nuova frontiera dei farmaci GLP-1 di Eli Lilly; Farmaci anti-obesità: possono davvero allungare la vita? Cosa dicono gli studi.

Obesità e farmaci GLP-1: così Eli Lilly è entrata nel club dei mille miliardiLa capitalizzazione record di Eli Lilly segna una svolta storica: i farmaci contro l’obesità trasformano il pharma in industria di frontiera, tra crescita esplosiva, nuove sfide e aspettative da big t ... panorama.it

Farmaci anti-obesità: possono davvero allungare la vita? Cosa dicono gli studiI farmaci anti-obesità basati su GLP-1 non fanno solo dimagrire: migliorano il profilo cardiometabolico e la salute nel tempo. Ma possono essere davvero considerati farmaci della longevità? iodonna.it

È online la di questa settimana! Un nuovo numero ricco di aggiornamenti su sanità territoriale, obesità, salute mentale e rischi ambientali, con spunti utili per la pratica clinica e per il dibattito sul futuro del SSN - facebook.com facebook