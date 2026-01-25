Obesità e farmaci GLP-1 | così Eli Lilly è entrata nel club dei mille miliardi
Nel novembre scorso, Eli Lilly ha raggiunto la soglia dei mille miliardi di capitalizzazione, un traguardo significativo nel settore farmaceutico. La crescita si deve anche all’efficacia dei farmaci GLP-1 per il trattamento dell’obesità, che hanno consolidato la posizione dell’azienda nel mercato. Questo risultato riflette l’importanza crescente di soluzioni innovative e di successo nel campo delle terapie per la gestione del peso, sottolineando il ruolo strategico di Eli Lilly in questo settore.
Quando a novembre Eli Lilly ha superato la soglia – psicologica prima ancora che finanziaria – dei 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione, Wall Street non ha applaudito. Ha alzato gli occhi dal book delle contrattazioni e ha preso nota. Perché quel numero non è solo una vetta, ma una linea di demarcazione. Segna il momento in cui il settore farmaceutico smette di essere un comparto difensivo, rassicurante e poco adatto alle speculazioni usa e getta, e si presenta come industria di frontiera, capace di attrarre capitali, aspettative e scommesse più solide delle big tech. Fuori dal perimetro delle Magnifiche sette del Nasdaq, fino a ieri quel traguardo lo aveva raggiunto solo Berkshire Hathaway, la cassaforte paziente di Warren Buffett, l’oracolo di Omaha che alla fine dell’anno scorso è andato in pensione al traguardo dei 95 anni. 🔗 Leggi su Panorama.it
