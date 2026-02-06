Obama come scimmia bufera su Trump

L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha condiviso un video in cui si vede Barack Obama e Michelle Obama rappresentati come scimmie. La pubblicazione ha scatenato molte polemiche sui social e tra i politici, con critiche che chiedono rispetto e fermezza contro questo tipo di contenuti. Intanto, la polemica continua a dividere l’opinione pubblica americana.

17.15 Il presidente Usa, Trump, ha rilanciato un video in cui l'ex presidente Obama e sua moglie Michelle vengono ritratti come scimmie. Il filmato, pubblicato sul social di Trump, Truth, ha sollevato aspre polemiche."Trump è un individuo spregevole, squilibrato e malvagio", dice il leader democratico alla Camera Usa, Jeffries. "E' la cosa più razzista che abbia mai visto provenire da questa Casa Bianca", commenta il senatore afroamericano repubblicano Tim Scott.

