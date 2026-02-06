Obama e la moglie con il corpo da scimmia | il video shock postato da Trump è bufera

Un video pubblicato da Donald Trump sta facendo esplodere le polemiche. Nel filmato, l’ex presidente Barack Obama e sua moglie Michelle sono rappresentati con i volti sovrapposti a corpi di scimmie. Il video, pubblicato sulla piattaforma Truth, ha scatenato reazioni forti e accuse di razzismo. La polemica si inserisce in un clima già teso tra i due ex presidenti e i loro sostenitori. Trump non ha ancora commentato ufficialmente, ma il video continua a circolare e a far discutere.

Sta facendo discutere un video pubblicato da Donald Trump sulla piattaforma Truth, nel quale compare un fotomontaggio raffigurante l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama e la moglie Michelle, con i loro volti applicati ai corpi di due scimmie. Il contenuto ha immediatamente suscitato accuse di razzismo e indignazione bipartisan. Il filmato, della durata di circa un minuto, rilancia accuse mai dimostrate di brogli elettorali legati alle elezioni presidenziali del 2020. In particolare, il video prende di mira la società Dominion Voting Systems, sostenendo che avrebbe alterato il conteggio dei voti in diversi Stati a danno di Trump.

