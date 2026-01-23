Entrano nel vivo i lavori Davanti a Villa Emma presentato il progetto di avvio dei servizi

Sta giungendo al termine il cantiere del progetto "Davanti a Villa Emma", lungo via Mavora a Nonantola, dedicato alla vicenda di solidarietà che durante la Seconda Guerra Mondiale ha portato la comunità locale ad accogliere e dare soccorso a 73 ragazzi e giovani ebrei, provenienti da Germania.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Leggi anche: Presentato il progetto della Regione "Sanità di prossimità – digitalizzazione dei servizi in multicanalità"

Leggi anche: Pista ciclabile tra Fogliano e Gradisca: presentato il progetto, lavori nel 2026

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Discount scarpe melluso saldi Sale Melluso I saldi entrano nel vivo fino al 30 Jekoo; Statua di Sallustio, entrano nel vivo i lavori di restauro; Porto Canale di Riccione, entrano nel vivo i lavori di riqualificazione; Entrano nel vivo i festeggiamenti in onore di S. Antonio Abate, protettore degli animali.

Castel Gandolfo, al via i lavori per il parcheggio di via Massimo D’AzeglioEntrano nel vivo, a Castel Gandolfo, i lavori per il rifacimento dell’area di parcheggio comunale di via Massimo D’Azeglio, un intervento atteso che ... castellinotizie.it

Lido di Camaiore, entrano nel vivo i lavori all’ex Arlecchino: investiti quasi 2 milioni di euroLa durata del cantiere è stimata (a contratto) in 420 giorni naturali e consecutivi, con la conclusione dell’intero edificio prevista entro il 1 dicembre 2026. Il piano in cui sorgeranno gli uffici di ... luccaindiretta.it

ENTRANO NEL VIVO LE CELEBRAZIONI IN ONORE DI SAN SEBASTIANO MARTIRE, COMPATRONO DI ACIREALE. (di Seby Pittera) Entrano nel vivo le celebrazioni in onore di San Sebastiano Martire, Compatrono della Città di Acireale, con i suggestivi riti facebook