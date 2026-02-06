Nuovo volto per il corridoio di San Donato Madonna del Conforto dipinta sulle pareti

Il corridoio di San Donato cambia faccia. L’amministrazione comunale e le associazioni del quartiere hanno deciso di valorizzarlo, trasformandolo in un punto di interesse per i visitatori. Ora, lungo le pareti, spicca la Madonna del Conforto, dipinta a mano, che dà un volto nuovo a questo passaggio storico. L’obiettivo è rendere il percorso più accogliente e interessante, invitando i passanti a fermarsi e scoprire qualcosa in più sulla città.

Il corridoio di San Donato è l'accesso principale al centro storico della città ed è per questo che l'amministrazione comunale e diverse realtà locali hanno unito le forze per farlo diventare non un semplice passaggio ma un' esperienza turistica della città. È infatti il tunnell che collega la Cattedrale al parcheggio Pietri. Ad aver effettivamente messo mano sulle mura del corridoio sono stati gli studenti di alcuni istituti aretini, coordinati dall'associazione culturale "La Staffetta". Il percorso è stato allestito con l'immagine della Madonna del Conforto alla quale gli aretini sono da sempre devoti.

