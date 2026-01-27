Dalla polvere alla luce | storia di un miracolo nuovo look per il corridoio di San Donato

Questa presentazione introduce il restyling del corridoio di San Donato ad Arezzo, un luogo ricco di storia e memoria. L’intervento valorizza gli aspetti artistici e culturali, contribuendo a riscoprire e preservare il patrimonio locale. L’evento è un’occasione per condividere un nuovo volto di uno dei passaggi storici della città, promuovendo partecipazione e consapevolezza.

Giovedì 5 febbraio alle 16:30 l'inaugurazione ufficiale del progetto artistico del restyling del Corridoio di San Donato, curato dall'Associazione Culturale La Staffetta e dedicato alla storia della Madonna del Conforto. Alle 17.00 il concerto del Liceo Musicale "F. Petrarca" Arte, memoria e partecipazione restituiscono nuova vita a uno dei passaggi storici di Arezzo. Giovedì 5 febbraio, alle ore 16.30, sarà inaugurato il progetto "Dalla polvere alla luce: storia di un miracolo", importante opera di restyling del Corridoio di San Donato, passaggio che un tempo serviva a collegare Palazzo Vescovile e cattedrale e che oggi è diventato accesso strategico alla città alta per chi arriva dal parcheggio turistico di via Pietri.

