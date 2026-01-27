Questa introduzione presenta un progetto artistico che ridona vita a un importante passaggio storico di Arezzo, coinvolgendo arte, memoria e partecipazione della comunità locale. Un intervento che valorizza il patrimonio culturale della città, contribuendo al suo rinnovamento e alla conservazione della storia locale in modo sobrio e rispettoso.

Arezzo, 27 gennaio 2026 – Arte, memoria e partecipazione restituiscono nuova vita a uno dei passaggi storici di Arezzo. Giovedì 5 febbraio, alle ore 16.30, sarà inaugurato il progetto “ Dalla polvere alla luce: storia di un miracolo”, importante opera d i restyling del Corridoio di San Donato, passaggio che un tempo serviva a collegare Palazzo Vescovile e cattedrale e che oggi è diventato accesso strategico alla città alta per chi arriva dal parcheggio turistico di via Pietri. L’intervento artistico, che racconta la vera storia della Madonna del Conforto, si sviluppa su una superficie di circa 40 metri quadrati ed è il risultato di un anno di lavoro coordinato dall’Associazione Culturale La Staffetta Ets: un progetto di riqualificazione urbana che ha coinvolto gli studenti di tre scuole superiori aretine – l’Istituto Tecnico Professionale “Margaritone”, l’Istituto Tecnico Industriale Statale “Galileo Galilei” e il Liceo Artistico-Coreutico-Scientifico Internazionale “Piero Della Francesca”, oltre al coinvolgimento di una studente tedesca del progetto Erasmus di Open Com. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Dalla polvere alla luce: storia di un miracolo”, un nuovo volto per il corridoio di San Donato

